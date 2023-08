Nederlanders zijn gierig, of zijn het de Belgen?

column jan vantoortelboom Wie heeft er op mijn kop gepoept?

Toen ik in 2004 in Ossenisse kwam wonen was het gazon vergeven van de molshopen. De boerenfox die ik destijds had, had de tijd van zijn leven. Wekenlang pakte hij mollen en de molshopen verdwenen gestaag, zonder dat ik moest ingrijpen. Na een aantal maanden waren er zelfs geen meer te bekennen. Nu, twintig jaar later, is er nog steeds geen molshoop te bekennen. Maar ik heb blijkbaar wel mollen. Omdat het een lange poos zo warm was, stak ik m’n huskybastaard Mickey buiten tijdens de nacht. Hij smeekte er zo’n beetje om, sjokte naar buiten en ging met een zucht op de afgekoelde terrastegels liggen, want binnen was het nog warmer dan buiten. Maar toen begon opeens zijn mollenjacht. Elke dag wel eentje. In tegenstelling tot de boerenfox die er graag zijn tanden in zette, speelt Mickey er mee, gromt er een beetje naar, legt er zijn zware poot op, maar laat het diertje leven. Als ik zijn staart zie kwispelen en hij gefixeerd staat te kijken en ik weer eens gepiep hoor, dan weet ik dat hij er weer eentje te pakken heeft.