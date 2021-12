Met je gezicht in het slijk der aarde maakt een mens nederig

Ik zak er enkeldiep in als ik naar mijn varkenshok loop, de modderprenten van de hond tekenen zich op de keukenvloer af als hij buiten wat heeft rondgelopen en dan weer naar binnen wil, de auto ziet eruit alsof ie met diarree gecoat is als ik even naar de Plus of de bakker ben gereden en de gezichten en kleren van mijn tweeling zitten onder de modderspetters als we een rondje met de fiets hebben gedaan. Iedereen mag af en toe weleens met zijn gezicht in het slijk der aarde worden geduwd, want dat maakt een mens nederig en bescheiden, daar niet van, maar niet te veel van het goede.