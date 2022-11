In het eerste kletskopcafé in Ossenisse smeren we kruidenmengsels en zalfjes op kale knikkers

COLUMN JAN VANTOORTELBOOM Ik heb de neiging te verdwalen

Ik heb de neiging te verdwalen. Als dat in een boek of een film is, is dat niet zo vervelend. Maar als het op de openbare weg gebeurt, terwijl je een belangrijke afspraak hebt, dan is dat soms om een punthoofd van te krijgen. Het overkwam me weer. In Tilburg. Tilburg ken ik niet. Eerlijk gezegd was ik er van mijn hele leven nog nooit geweest. Tot afgelopen maandag.

11 september