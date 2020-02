In een vitrinekast liggen de herinneringen van de schrijver

Of, dichter in de tijd, maar daarom niet minder visionair, Michel Houellebecqs Soumission (2017) waarin Frankrijk als een toekomstige Islamitische staat wordt afgeschilderd en dat op dezelfde dag verscheen waarop Jihadi de redactie van Charlie Hebdo uitmoordden. Ook zijn laatste roman Serotonine (2019) die de moeilijke situatie van de boeren op het Franse platteland op korrel neemt is vooruitziend, want slechts maanden later barstte de bom en hebben we de Gele Hesjes en de boerenbetogingen.