Ik was uitgelachen

column jan vantoortelboom Visuali­seer je wensen en dromen

Een dame van boven de honderd jaar zei dat ‘je van hard werken oud wordt’. Dat zou betekenen dat alle luie of werkonbekwame mensen jong sterven. Ik lees meer over mensen die precies door hard werken in de problemen zijn geraakt: hartinfarct door stress, in een vrachtwagen verongelukt door vermoeidheid of geplet door een bouwkraan, bijvoorbeeld. Het is, als je het mij vraagt, met mijn zeer beperkte medische kennis maar gezond boerenverstand puur een kwestie van genetische meevallers. Dat verklaart dan ook waarom luie mensen die roken als een Turk en zuipen als een tempelier wel eens stokoud worden.