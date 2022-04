Ik vond de vastenperiode een waardeloos idee ontsproten uit het brein van een criminele kindermishandelaar

column jan vantoortelboom Bij de konijnen af!

Ooit had ik het dikke boek in mijn kast staan van J.W. Hofwijk, pseudoniem voor Willy Kint, een man die geboren en getogen is in Ossenisse. De titel van dat boek was: Bij de konijnen af! Ik heb het boek destijds aan iemand uitgeleend en het bijgevolg nooit meer teruggezien. Erger is dat ik het nog niet gelezen had.

