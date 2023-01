Ik hoop dat u snel weer de oude mag worden

Het is fijn dat ik mezelf nog kan verbazen

Tijdens de meivakantie bevond ik me in een klimbos in de Ardennen en verbaasde ik mezelf. Ik hou wel van een stevige klimpartij tussen de boomkruinen, met tokkelbanen en touwen en netten en houten planken om doorheen te kruipen en wat nog meer, ook al kom ik er met een halve hernia uit. Het is de jonge hond in me die graag wil meespelen.

15 mei