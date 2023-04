Ik heb mijn tweeling meegenomen naar Amsterdam

column jan vantoortelboom Het zijn verwarren­de tijden voor mens en dier

Het is werkelijk een rare tijd. Ik sta nog vijgen te plukken en straks is het sinterklaasfeest. Er zijn nog bloemen die bloeien en zelfs planten die uitbotten en binnen een grote maand staat de kerstman met zijn rendieren voor de deur. Best verwarrend voor een man zoals ik die wel gesteld is op een beetje routine, want zonder routine geen schrijf- of leeswerk.