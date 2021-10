Ik heb het land aan baby’s

Toen ik het zoveelste putje spitte, stootte ik op een blauwe, afgeknabbelde fopspeen. De innerlijke rust, het zengevoel van met de vingers in de aarde wroeten verdween op slag en in gedachten wervelde ik terug naar de eerste levensjaren van mijn tweeling. Twee huilbaby’s die dat huilen twee jaar hebben volgehouden. Wat zeg ik, dat was geen huilen, dat was krijsen. Ze sliepen uit noodzaak op dezelfde kamer. Dat krijsen vonden ze klaarblijkelijk een aangenaam geluid, want als de ene van uitputting in slaap viel, dan begon de andere. Of het was de stilte die niet beviel. In elk geval ging ik er twee jaar lang vijf tot tien keer per nacht uit. Slopende jaren. En dat die blauwe fopspeen afgeknabbeld was, deed me denken aan de daaropvolgende jaren waarin de tweeling van alles en nog wat sloopte in huis. Ik moest op den duur fietsrekkers aan de kastdeuren binden.