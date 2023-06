Ik had geen tijd om vogeltjes te kijken

Misschien toch eerst maar een maagzuur­rem­mer­tje

De stad Hulst organiseert een tweede editie van het whiskyfestival, want vorig jaar was een groot succes. Ik geloof niet dat ik ernaartoe ga, want whisky brandt een gat in mijn slokdarm en een nog groter gat in mijn maag. Ik weet dat er schrijvers zijn die prat gaan op het feit dat ze emmers whisky drinken na het schrijven van een steengoede lap tekst, maar daar eerst een maagzuurremmertje voor moeten slikken. Dat vind ik te zot voor woorden, al drink ik wel af en toe een Irish koffie, maar dat wordt dan weer door de whiskyliefhebbers met hoongelach begroet, want dat is zonde van de whiskey.