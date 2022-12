Hoge hakken en goede cijfers

column jan vantoortelboom Ze trapte vol goesting het gaspedaal in

Ik las dat een vrouw in Sluis tot twee dagen cel was veroordeeld wegens tanken zonder te betalen. Naast haar zat een man. Hij was dus niet het type gentleman dat even dacht: ik betaal de rekening wel, want een echte man laat een vrouw nooit betalen. Neen, daar dacht hij niet aan, want hij bleek dronken en mannen die dronken zijn, zijn te lomp om te helpen donderen. Toen de politie het koppel aanhield, schold de pummel hen uit en werd hij ook aangehouden.

