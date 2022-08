Hij goot zijn cassettetoilet pal achter mijn ligzeteltje leeg

column jan vantoortelboom Mijn vrouw heeft nog geen benul van de uitdaging die haar te wachten staat

Ik kreeg een game cadeau. Om nostalgische redenen, want ik heb in geen twee decennia meer gegamed. De laatste game die ik maanden na elkaar speelde was Age of Empires, zo rond de eeuwwisseling. Ik had ze allemaal, I, II en III met ook de uitbreidingssets.

16 januari