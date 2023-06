Het kreng tikt maar door

column jan vantoortelboom Hij was een held vandaag

Hij staat op en gaat op de rand van het bed zitten. Vandaag is de dag. Hij kijkt door het raam van zijn kleine kamer, maar ziet niets. Vandaag is de dag dat hij gezien zal worden, dat niemand zijn naam ooit nog vergeet. Hij trekt zijn zwarte broek en T-shirt aan en gaat voor de spiegel staan. Hij draait de kraan open en slaat water in zijn gezicht. Daarna poetst hij zijn tanden en kijkt in de spiegel. Wat hij ziet is niet zijn spiegelbeeld, maar zijn zelfbeeld: hij denkt vandaag een held te worden.