Het is oorlog in Oekraïne en ik heb een luchtbuks

COLUMN JAN VANTOORTELBOOM Een man van gaten

Het was weer eens tijd voor een paar nieuwe T-shirts en broeken. Dat moet om de zoveel jaar. Want anders komen er gaten in. Nu ben ik iemand die wel eens rondloopt met gaten in mijn sokken en boxershorts en T-shirts en broeken en zelfs schoenen. Soms zo erg dat mensen die mij genegen zijn liever niet naast me staan bij de bakker.

12 juni