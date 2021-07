Er zou een keiharde wet moeten zijn: een bloedende mens mag niet worden gefotografeerd of gefilmd

Op een dag toen ik naar school liep, ik was een jaar of 10, kwam ik een plasje bloed op de stoeptegels tegen. Dat ik me dat nog herinner zegt genoeg. Verder was er niets of niemand te zien, geen ingedeukte auto of verkreukelde fiets, geen ambulance of politie. Alleen dat eenzame plasje. Ik weet nog dat ik ervoor stond en me afvroeg wiens bloed dit was, of het van een kind, misschien een vriendje, of een volwassene was. En dat ik er een poos gebiologeerd naar stond te kijken.