Er wordt nogal wat gepalaverd over dat vaccineren

Het interesseert me eigenlijk geen moer of de mens die voor mij staat wel of niet gevaccineerd is, want ik probeer toch steeds de persoon voor me te zien en zijn drijfveren te begrijpen en in tegenstelling tot de pausen zijn we feilbaar. Dat we dat virus of een mutatie ooit oplopen staat buiten kijf. We zijn een falend ras, we hebben tekortkomingen en beperkingen, we zondigen al te graag, en we denken dat wat we doen het beste is, in de eerste plaats voor onze naasten en voor onszelf. We weten het al lang: de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.