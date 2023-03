De mens maakt een farce van zichzelf

column jan vantoortelboomVorige week was ik aanwezig bij de boekpresentatie van het literaire non-fictieverhaal ‘Escher worden’ over de wereldbekende kunstenaar Maurits Cornelis Escher, geschreven door zijn achterneef Joris Escher. Ik had het genoegen het jaar daarvoor kennis te maken met Joris toen hij een weekje in mijn schrijfhuis logeerde en mij vroeg zijn manuscript te lezen. Fictie werd aangewend om dichter bij de realiteit te komen, werkelijk in de huid van Maurice Escher te kruipen. Mijn ding.