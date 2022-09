De kerstboomtovenaar uit Kuitaart

column jan vantoortelboom Boterham­worst en katten met drie poten halen mensen uit mijn herinne­ring naar boven

Er is een duikboot in de Hulster Bierkaai gesignaleerd en een auto rolt zomaar de Scheldeboulevard in Terneuzen af, het zeewater in. En dan is er nog de bultrug die bij Cadzand-Bad gespot is en waarschijnlijk stijf staat van de PFAS. Zouden deze drie waterige nieuwtjes verband houden met elkaar?

12 juni