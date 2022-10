De Ardennen, Chouffe en een dwarsbalk

COLUMN JAN VANTOORTELBOOM Een urn voor de kale fantaseren­de clown

Er is een koppel in Hulst dat urnen voor huisdieren afdrukt met een 3D-printer. Ze plaatsen er zelfs een beeldje op met naam, datum van overlijden en een persoonlijke boodschap. Er is blijkbaar vraag naar urnen voor huisdieren die er niet uitzien als een urn. Ik ben te laat. Een van mijn varkens is dood en ik had haar wel in een urn gewild.

18 juni