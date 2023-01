De allerlaatste vakantie

column jan vantoortelboom Koudwater­zwem­men is een kleine dood

Ik ben nooit het verslavingsgevoelige type geweest, maar ik geloof dat ik er nu een te pakken heb. Voor het tweede jaar op rij loop ik in de wintermaanden, regen of hagel of sneeuw, in mijn zwembroek naar buiten om in water van zes graden te gaan zwemmen. Ik ga hier nu geen wetenschappelijk exposé geven over wat de voordelen of nadelen zijn van koudwaterzwemmen, maar het doet mij in elk geval goed. Het doet mij zo goed dat ik er, als ik er de mogelijkheid toe heb, zelfs drie keer per dag in ga.

11 december