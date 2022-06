Boterhamworst en katten met drie poten halen mensen uit mijn herinnering naar boven

Ik ben geen man van complottheorieën, maar deze feiten deden me wel denken aan een man die ik ooit heb gekend. Hij diende in zijn jonge jaren op een duikboot en hij had de bouw van een bultrug. Of hij ooit met zijn auto in het water heeft gereden, weet ik niet. Het zou me niet verbazen, want hij hield van een glaasje. Het is vreemd hoe gebeurtenissen of voorwerpen die op een dag toevallig de revue passeren, mensen uit mijn herinnering boven kunnen halen.