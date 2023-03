Als je écht wilt verdwijnen, dan moet je blijkbaar in Terneuzen zijn

column jan vantoortelboom Als straf moest ik verkleed in een dik leeuwenpak met een kop van twaalf kilo door het park lopen

Het was een decennium geleden dat ik nog eens in Bellewaerde was. Er is van die laatste keer een foto bewaard gebleven: op de parking, in de avond, zitten mijn vader en ik onder de open kofferklep van de Renault Espace en we geven elk een flesje melk aan mijn tweeling. Ze waren toen een jaar oud. Mijn vader is er ondertussen niet meer.