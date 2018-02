Welkom in de wereld van amai en camions

Column Nam het zeewater bezit van het Zeeuwse platteland?

19 januari De vergadertafel kijkt quasi geschokt. Iemand heeft heel zachtjes maar kennelijk toch duidelijk gezegd dat hij niet weet wie Barbie is. De krant staat er vol van, ze maakt al jaren 'reality-tv', 'Oh oh Cherso' is haar toppertje, en nu is er iets ergs met haar aan de hand waarover we ons druk moeten maken.