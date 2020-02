We zijn weer even terug in de tijd van de Zeven Provinciën

Column Jan van Damme Het Ledel is het mooiste theater van Zeeland

22 januari Het is donker als we aankomen. Vrijdagavond in Oostburg. Achter de toegangsdeuren van het Ledeltheater brandt licht. ‘Open’, een lamp schrijft het woord in rode letters naast de ingang. Op het Ledelplein is het verder stil. Kwart voor acht. Langs het oude belastingkantoor aan de andere kant van het plein schuifelt een hondenuitlater voorbij. We zijn aan de vroege kant voor de film.