Wat is er nou leuker dan de spijker op de kop te slaan zonder dat je een hamer vasthoudt?

De ‘onhesnikkerd’n’ hebben het gewonnen

5 juni Een dag heeft het geduurd. En een nacht. Toen had ik zijn naam beet. Meneer B. Hoe kon ik die kwijt zijn? Op Hemelvaartsdag kwamen we elkaar tegen in de Lange Delft, de die middag half geopende winkelstraat van Middelburg. Tegenkomen was het niet helemaal, we schampten elkaar. Onder zijn snor ontwaarde ik een glimlach vol herkenning.