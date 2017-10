Via via hoorden we dat Hans uit Breskens was geschept

Ik moet bij de opsomming van al die herdenkingsactiviteiten terugdenken aan een winterse fietstocht, rond 1970, van de middelbare school in Oostburg naar Groede. Het was een vrijdagmiddag, de sneeuwstorm kwam uit het noordoosten. Eerder die week hadden we via via vernomen dat Hans, een jongen uit Breskens, tussen Schoondijke en Oostburg in het ochtenddonker door een auto was geschept. Hij had de klap niet overleefd.



Misschien dat onze mentor nog iets in de klas vertelde. Maar het woord rouwverwerking - dat weet ik zeker - stond niet in zijn schoolgids. Hans zat een jaar hoger dan ik, er was geen sprake van dat mijn klas naar de begrafenis zou gaan. Onderling hadden we het wel over het ongeluk. De Bressiaanse scholieren spraken schande van de fietsoversteekplaats op een plek waar de auto's voluit gas mochten geven. Niet lang daarna werden de fietspaden naast de weg doorgetrokken, zodat je aan dezelfde kant kon blijven rijden.



Die vrijdagmiddag werd Hans begraven. Ik had een laat uur gehad, scheikunde. Het werd al donker, de sneeuwvlokken joegen bijna horizontaal tegen me aan. Op Scherpbier kon ik even op adem komen in de luwte van een schuurtje.



Daar moest ik aan Hans denken.