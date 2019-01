Vergeetachtig

column jan van damme Jarig

5 december We denken aan een schommel. Sssst, je mag het nog niet weten, het moet een voorjaarsverrassing worden. Nadat we je lach zagen in het filmpje waarin je voor het eerst zelfstandig door het luchtruim zwierde, weten we het zeker. We gaan een stellage in de tuin zetten. Welke schommel daaraan gaat hangen, daarvan hebben we ook al een idee.