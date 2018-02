Van d'Ee tot Hontenisse

Op tournee in het landsdeel waar ik geboren ben. In deze krant verschijnt volgende week zaterdag 17 februari de laatste aflevering van de serie '100 procent Zeeuw'. Die gaat over het Zeeland-gevoel in Zeeuws-Vlaanderen. Ha, keken mijn collega's al meteen met een half oog naar mij: jij put in je schrijfsels toch zo graag uit je jonge jaren in dat landje tegen Vlaanderen aan? Ga jij de sfeer daar maar eens proeven.

Natuurlijk ben ik er grôôs, beter gezegd fier op dat ik als reizende reporter vanuit de hoofdstad van Zeeland weer eens de tunnel door mag. Gevoelsmatig zijn de Zeeuws-Vlamingen voor mij heel dichtbij. In de praktijk is die tunnelbuis van 6600 meter en 10,- euro - heen en terug - toch een barrière. Het extra duwtje dat ik in de pen moet klimmen om het Zeeuwse gevoel ten zuiden van de Westerschelde te peilen, is juist daarom zeer welkom.

Met de jubeltonen van Pattist in het achterhoofd rij ik straks van d'Ee naar Hontenisse, van Hulst naar Cadzand. Het is meteen een beetje een tour nostalgique. Bij Eede woonden we ooit vier jaar in het tramhuis aan het eind van de Krakeelweg, de bakker van Cadzand deden we aan als we haaientanden gingen zoeken, in de archieven van Kloosterzande speurden we voor onze geschiedenisscriptie naar opstandelingen die zich in 1830 bij België wilden aansluiten, bij Reynaert strandden we met moeë en verbrande benen op een zomerfietstour op weg naar Antwerpen.

Mooie herinneringen.