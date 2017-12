Toen ik Jezus wilde bijlichten, knetterde het op het rieten dak

Ik heb zitten studeren op de foto van mevrouw Meulenbroek, gisteren in de krant. Ze staat bij de stal in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Er hangt een engel aan de dakrand.

De stal werd in mijn Groese kerstjeugd altijd in deze dagen van zolder gehaald. Een houten frame, een rieten dak, gipsen beelden die sporen vertoonden van een leven van in- en uitpakken. Je had de wijze Balthasar, zijn karaf met wierook was in het ongerede geraakt. De herder had een lammetje op zijn arm, het dier was door meerdere valpartijen ernstig verminkt. Her en der was ook herstelwerk zichtbaar. De kop van de kameel stond fier op zijn lijf, maar je mocht er niet aan zitten, de lijm was niet bijzonder betrouwbaar.

Wij waren katholiek. Vanaf de preekstoel was de kerstboom heidens verklaard. In protestantse huizen zag je de met ballen aangeklede boom. Bij ons kwam die met een verwijzing naar de pastoor niet in huis. Een kerststal, daar moesten we het mee doen. Maar die kreeg dan ook een ereplek in de voorkamer. Dat daar ruimte voor was, verbaast me achteraf. Het was de zondagse kamer, met een uit de kluiten gewassen bankstel was die al meer dan gevuld. Een haard met nephoutblokken en twee gloeispiralen moest het in de winter aangenaam maken. We zaten er alleen met hoogtijdagen en verjaardagen. Meestal bleven de schuifdeuren naar de voorkamer dicht.