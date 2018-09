COLUMN JAN VAN DAMME Belgen

5 september Vier jaar lang woonden we op de grens bij Heille. Een oud tramstationnetje, aan het eind van de Krakeelweg. Het staat nu op instorten, jammer genoeg. Misschien is het te mooi om te behouden. Kan dat? Vanuit onze keuken hadden we zicht op het Vlaamse Middelburg. Ik heb het over het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Zo lang is het geleden. We betaalden nog met guldens en franken. En we waren jong, zonder dat we dat in de gaten hadden.