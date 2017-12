Sietz woonde in de oude bakkerij van Leen de Vlieger

column Zwarte Vrijdag zou ook best over winterdips kunnen gaan

22 november We keken elkaar eens aan over de ontbijttafel. Paginagroot in de krant: 'Black friday', een foto van een rode loper uitgerold over een trap, 'skip the line go online'. Weet jij waar dat over gaat, seinde ik vanachter mijn boterham met hagelslag. Aan de andere kant was mijn wederhelft gelukkig ook één groot vraagteken.