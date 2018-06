Reddende engelen

Column Jan van Damme De hovercrafts zijn nooit gaan varen tussen Breskens en Vlissingen

11 april De bestemming was Duinkerken. Comfortabel, een Mercedes uit het hogere segment. Ik was ingestapt in Middelburg. Op de boot naar Breskens kregen we als provincieauto voorrang. De chauffeur pakte de telefoon op het dashboard om zijn baas te bellen: over een half uurtje staan we in Hoek. Een autotelefoon, dat was een bijzonderheid in het pre-mobieltjes tijdperk.