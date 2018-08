Overlijdens

Column Jan van Damme Knekelhuis

1 augustus Fjorden met zwemwater voor de doorzetters, meren die een kijkje in de hemel geven en sneeuwhellingen waarvan de eeuwdatum nu toch echt verloopt. Noorwegen was mooi en warm. Niet barbecueën, geen kampvuurtje, kregen we te horen als we onze camper parkeerden. Alle bossen kraakten droog.