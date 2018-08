Oogstmaand

Column Jan van Damme Heldin

22 augustus We mogen weer naar de vrouwen. Vooruit, we móeten. De Zeeuwse Vrouwen, wel te verstaan. Kees Slager schreef hun levens een kwart eeuw geleden prachtig op. Het Zeeland Nazomerfestival heeft van die in letters gevangen eeuwverhalen aansprekend theater gemaakt. Vanavond voor het eerst, daarna nog ruim twee weken te zien in de oude sporthal aan de Nassaulaan in Middelburg.