Na de eerste golf hing het kruis op mijn knieën

Column Jan van Damme Binnendoor naar Schoondij­ke staat het najaar voor de deur

11 september Ik kom net terug uit Groede, bij Piet vandaan. Piet woont op de Markt met zicht op de Parochieput. Die staat droog. Afgelopen weekeinde heeft er tijdens het Groede Festival een muziekband in de ronde put gestaan, als in een soort arena. Piet zag het aan vanaf het bankje voor zijn huis. Het was de moeite waard, het was druk in het dorp, het was een succes. Zegt Piet.