Laptop dicht, strandtentje uit. Zen, ook als je geen vakantie hebt

Column Jan van Damme Daar waar de hemel de aarde raakt is, goed beschouwd, niet eens zo ver weg

15 juli Vandaag staat de tweede aflevering in de krant. Het is een traditie. Eens in de zoveel jaar gaan we buurten, maken we een rondrit langs gehuchten in de Zeeuwse polders. Deze keer mag ik erop uit. En dat is, kan ik u zeggen, een genoegen.