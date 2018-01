Koningin Beatrix wees: 'Wat heb ik daar een dikke kop'

Column Jan van Damme Op de Slik­ken­burg­se­weg lagen zeker vijf sneeuwduinen

13 december Het regent sneeuw. Daarmee hebben we de Zeeuwse winter tot nu toe wel gehad. Of de codes nou geel, oranje of rood zijn, voor je een fatsoenlijke sneeuwbal hebt kunnen draaien heb je pap in handen. Niet dat we geen last hebben van het laagje wit - werk maar beter thuis was het advies - maar een echte Koning Winter voelt toch anders.