Kleur op de klei

Column Jan van Damme Wij kunnen onze dijken nog wel een beetje ophogen

20 december Buiten is het grijs. Het is de tijd van het jaar om te herinneren, terug te blikken, nog eens stil te staan. De decembermaand is in mijn familie nogal beladen. Mijn grote broer Jacques, net voor Sinterklaas in 1994. Mijn jongste zus Marlies, meteen na Sinterklaas in 2011. En recent Irene, ze overleed begin januari van dit jaar, maar de oorzaak openbaarde zich met kerst, precies een jaar geleden.