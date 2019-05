Kiki is leuk

Column Jan van Damme Gluren onder de waterspie­gel. Dat zouden meer mensen moeten doen

22 mei Onze buxus is nog groen. Misschien niet van harte, maar dat komt omdat het maar niet echt wil regenen. In elk geval heeft de gevreesde buxusmot zich niet in onze achtertuin vertoond. Wel of geen gif is dus geen kwestie geweest.