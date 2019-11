Je snakt naar avontuur - andere werelden, andere continenten

Column Jan van Damme Nu nog een zwiepende regenbui

2 oktober Schilders aller landen, rukt uit. Het is ochtend, een uur of negen. In het westen stapelen donkergrijzen zich op. Nog meer water, maar pas morgen, zegt de weervrouw. Ik heb net de rotonde bij Biervliet gerond. Zon in de rug, IJzendijke licht op. De katholieke kerk fier in het midden, het oude hervormde kerkje rechts, de molen links. Zo was het, zo is het, Izendike op z’n voordeligst. Voor het kleurcontrast raast er op de voorgrond een rode rooier over het bietenland.