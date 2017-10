In 't Zeeuws-Vlaams

column jan van damme De Groe had alleen maar jonkies in het veld

6 september Herfst in het westen. Zeg maar Aardenburg. De ene bui had zich nog maar net ontladen, of de volgende ontnam alweer elke illusie op een droge voetbalwedstrijd. Het zal 1965 zijn geweest. Of 1966. In elk geval nog ruim voor ik me op het Koningin Wilhelmina Lyceum in Oostburg mocht melden.