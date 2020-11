Ik zag de grote mogelijkheden van het carbid in de verfbus

Column Jan van Damme Het is alsof corona de stekker uit onze verbeel­ding, onze fantasie trekt

5 augustus De foto voorop de krant benam me gisteren even de adem. Daar, in dat rijtje toeschouwers op de Oesterdam, daar zat ik drie jaar geleden ook. Koptelefoon met onheilszwangere teksten en klanken op mijn hoofd. Op de drooggevallen slikken figuurtjes die er een nietige dans uitvoerden. ‘Hiroshima mon amour’, een nucleaire ontploffing was me nog nooit zo helder voor ogen gekomen.