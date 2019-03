Ik hoor ooggetuigen die kogels voorbij voelden vliegen

COLUMN JAN VAN DAMME Slow start

13 februari Op tijd opstaan, dat wil begin februari zeggen: als het nog donker is. Mijn vaste kopje thee, mijn vaste boterhammetje met hagelslag. Even voelen hoe fris het is, om te weten of ik mijn handschoenen aan moet. Dan twintig minuten naar buiten met onze zwart-witte en altijd goedgemutste Dibbe.