Ik heb een eigen bank op het Brigdamse Pad

column jan van damme Met maximaal dertig man in een CCXL-zaal, tsja

16 december Alsof je je hagelnieuwe bolide de showroom uitrijdt en meteen vijf weken lang in je garage moet stallen. Of wat heftiger: alsof het cruiseschip of de containerreus waaraan jaren is gebouwd meteen na de tewaterlating aan de ketting wordt gelegd. Bij het van de helling glijden is er nog publiek en applaus. Daarna wordt het meteen angstig stil.