Hé Danny, goed gedaan, pik

‘Bohemian Rhapsody is een theater­stuk, bij Roller Coaster pinken mensen een traantje weg’

7 december Als er één nummer was dat Bohemian Rhapsody kon aftroeven, was het Roller Coaster. Maar dat het liedje daadwerkelijk de koppositie zou veroveren in de Top 2000 had Danny Vera nooit verwacht. ,,Ik was er stil van. Misschien naïef, maar ik dacht dat mensen er misschien wel een beetje klaar mee zouden zijn.’’