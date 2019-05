Gluren onder de waterspiegel. Dat zouden meer mensen moeten doen

Column Jan van Damme Wie wil nou niet pronken

10 april Je mooiste laten zien. Gisteren stonden ze lekker breed in de krant, de museumbeheerders die fier en trots hun prikklok, boeibel, keelknopen en boekje van het Rode Kruis voor de camera hadden opgepoetst. Jawel, reclame, ze hopen natuurlijk dat u uw portemonnee of museumkaart trekt en uren lang verdwaalt in de watersnood, bevrijding, industrie of polder.