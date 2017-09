Emma, hét alternatief voor Max Verstappen

Emma studeert werktuigbouwkunde in Delft. Met haar 19 jaar is ze het jongste lid van het Nuon-team. Ze is mijn achternichtje. Emma. Mijn moeder heette ook Emma. Zeeuws-Vlaamse wortels, dat kan niet missen. Voor de zomervakantie zijn we bij haar langs geweest. In een werkplaats van de universiteit bouwde ze mee aan de zonneauto. Het chassis, dat was nota bene haar eigen ontwerp.



Nu is ze in Australië met haar team. Er waren wat perikelen met het transport van de batterijen. De laatste berichten zijn geruststellend. Zondag 8 oktober wordt het startschot gegeven en gaat de Nuon 9 rijden.



Dat had ik nog niet verteld. Emma is één van de chauffeurs van het hightech autootje. Ik heb de cabine gezien. Het wordt er vijftig graden als de kap dicht is, je moet oppassen voor dode kangoeroes op de weg, en wat als je zo'n Australische roadtrain tegenkomt?



Ik heb mijn klok gezet. Emma, je bent een kanjer.