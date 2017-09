Een klasse-app, daar zou ik nachtmerries van krijgen

De entree van de Sint Jozefschool zie ik voor me. Een voordeur van zwaar eikenhout, die ook echt dicht zat als 'ie in het slot viel. Rond het plein voor de klaslokalen stond een stevig ijzeren hek. Met groen geverfde tralies. De toegangspoort was van een slot voorzien. Vastgeroest, maar toch. Deur, hek en poort: hier begon een andere wereld.

En zo was het ook. Als ik thuis in de Noordstraat de deur achter me had dichtgetrokken, de Markt met de Parochieput en de springover-paaltjes naast de muziektent was gepasseerd, het schooltje in de Schuitvlotstraat had bereikt - vijf minuten, hooguit, Groede is en blijft een dorp - begon er een ander leven. We knikkerden, speelden tikkertje, deden wedstrijdjes het langst je adem inhouden, lieten onze jassen bollen als het hard waaide. Mijn laatste jaar, toen onder het bewind van de nieuwe bovenmeester de teugels wat gevierd werden, mochten we voetballen op het schoolplein. Niet lang daarna had het beeld van de heilige Jozef op de gevel geen hoofd meer.

Daar hadden ze bij mij thuis geen weet van.

Meester Kerckhaert maakte tekeningen op het bord, die eigenlijk nooit uitgeveegd hadden mogen worden. Het was zo'n leistenen, in tweeën gedeeld schuifbord met zijpanelen die je ervoor kon klappen. Op een ochtend had hij met de twee zijborden het hoofdbord aan het zicht onttrokken. Het moment dat hij ze opendraaide en een complete junglekrijttekening onthulde voelt nog steeds als een sensatie.

Vandaag de dag deelt een beetje leerkracht zo'n bijzonder moment meteen met de ouders. 'Wat had de meester een mooie tekening gemaakt', krijg je dan te horen als je thuiskomt. Of nog erger. Gisteren las ik in de krant dat juf of meester het thuisfront via een app kan laten weten hoe hard de klas aan het werk is. 'De leerlingen hadden moeite met het lijdend voorwerp', staat er dan in de klasse-app. Of: 'Morgen gaan we worteltrekken'.

Daar zou ik nou nachtmerries van krijgen.