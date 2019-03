Deur ‘n ûl utgebroeid zeker?

Column Jan van Damme Ik hoor ooggetui­gen die kogels voorbij voelden vliegen

20 maart Een zonnige maandagmiddag, onderweg van Aardenburg naar Waterlandkerkje. Op de autoradio komen berichten door over Utrecht. Doden, gewonden, paniek. De man die ik de laatste dagen vooral in spotjes hoor over ‘aanpakken’ en ‘doen’, heeft zijn vergadering onderbroken en komt door de ether aangevlogen. Als altijd ferm en doortastend, qua klank. Hij spreekt over een aanslag.