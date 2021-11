De tijdloosheid: we hebben het hier in Zeeland zomaar voor het oprapen

Column Jan van Damme Ik zag de grote mogelijkhe­den van het carbid in de verfbus

Of ik wel eens aan carbidschieten had gedaan? De vragensteller keek alsof hij het antwoord al wist. Ik als verklaard tegenstander van vuurwerk en alles wat knalde, gilde of flitste, zou me vast nooit met carbid hebben ingelaten.

18 november